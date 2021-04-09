В Госдуме отреагировали на готовность США отправить военные корабли в Черное море

Москва, 9 апреля. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина прокомментировала рассмотрение Вашингтоном возможности направить ВМС США в Черное море «в знак поддержки Украины».

Ранее журналисты CNN сообщали, что в Соединенных Штатах рассматривают такой вариант в связи с сообщениями о предполагаемом «росте военной активности России» на границе с Украиной. Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина считает, что такой шаг усугубит ситуацию вокруг Донбасса.

«Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», — сказала она.

Панина отметила, что представители американского военного командования часто «с большой тревогой и весьма нервно» воспринимают неизбежное в таких случаях появление российских коллег.

Ранее бывший глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк рассказал, почему НАТО не возьмет Украину в Альянс и не встанет на сторону Киева в военных действиях.