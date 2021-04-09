Лекарство от коронавируса впервые разработали в форме таблеток

Вашингтон, 9 апреля. Первое лекарство от коронавирусной инфекции в форме таблеток выпустила американская фармацевтическая компания Pfizer. Новое средство подходит для лечения и профилактики COVID-19.

Специалисты компании представили разработку в ходе заседания Американского химического сообщества. Сейчас большинство препаратов от коронавируса необходимо вводить внутривенно. Новое средство подходит для перорального приема.

Действие таблеток направлено на разрушение протеазы возбудителя коронавируса, которая отвечает за размножение клеток патогена. Лекарство блокирует ферменты вируса. На данный момент таблетки от Pfizer проходят первую стадию клинических исследований.

Ранее сообщалось, что риск заразиться коронавирусом через поверхности очень низкий. К таким выводам пришли специалисты американского центра по контролю и профилактике заболеваний.