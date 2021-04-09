Как США пытается устроить цветную революцию в Киргизии

Бишкек, 9 апреля. В последнее время в странах СНГ все чаще вспыхивают волнения. Люди неожиданно становятся недовольны своими правителями. Накануне протестная волна докатилась и до Киргизии. В стране неожиданно активизировались прозападные политические партии, немало НПО. Акции протеста связаны с принятием новой президентской конституции. Референдум по данному событию вскоре пройдет в Бишкеке. Подробнее в статье «Политнавигатор».

Киргизские СМИ и общественные деятели наперебой заговорили об опасности, исходящей от новой «цветной революции». Интересно, что представителям США на протяжении 30 лет удалось создать там целую прослойку организаций и изданий, всерьез влияющих на внутреннюю политическую обстановку в стране.

Главным пропагандистским рычагом, созданным Вашингтоном, стала уже традиционная для них «антикоррупционная кампания». Основным ее противником стал прокитайский олигарх Раймбек Матраимов. В его отношении были даже введены индивидуальные санкции. Очевидно, что США планируют обвинить современную киргизскую власть в связях с криминалом.

Корреспондент издания «ПолитНавигатор» побеседовал с руководителем киргизского аналитического центра «Стратегия Восток-Запад» Дмитрием Орловым. Он прокомментировав нынешнюю ситуацию в республике, отметив, что американское влияние напрямую связано с предстоящем референдумом по принятию новой конституции, который состоится 11 апреля.

В Киргизии накануне парламентских выборов 2020 года был сформирован внушительный политический ресурс. США ставили на партию «Реформа», политическое объединение «Ата Мекен», «Социал-демократов» и «Бир Бол». На парламентские выборы американское агентство по международному развитию USAID выделило 2,5 миллиона долларов. Эти партии в дальнейшем будут составлять политический пул прозападных объединений в Киргизии, но кто знает, возможно, к ним присоединятся еще несколько.

Ранее сообщалось о том, как киргизские мигранты пытаются создать собственный «город» в Москве. Данному заявлению вскоре пришло опровержение.