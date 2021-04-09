В служебную машину президента Латвии врезался автомобиль его охраны

Рига, 9 апреля. Дорожно-транспортное происшествие с участием президента Латвии Эгилса Левитса произошло в Риге.

Автомобиль главы республики Lexus LS 600 HL столкнулся с Volkswagen Touareg, в котором ехала его охрана. Причиной ДТП назвали скользкую дорогу. При этом никто не пострадал.

По данным некоторых СМИ, Левитс ехал на встречу с министром иностранных дел, ЕС и международного сотрудничества Испании Аранчей Гонсалес Лайей. Она была назначена на 10:00 по местному времени. ДТП не повлияло на распорядок дня президента.

Получивший повреждения автомобиль отправили на ремонт. Пока что Левитсу предоставят другое транспортное средство.