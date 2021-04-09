Психотерапевт Хачатурян рассказал, какие фильмы помогут при депрессии

Москва, 9 апреля. Психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян рассказал, как посредством просмотра фильмов специалисты помогают людям справиться депрессивным состоянием.

Специалист отметил, что в психотерапевтической практике просмотр фильмов стал отдельным направлением. При кинотерапии просмотр контента длится минимум месяц и происходит, как правило, в группе. Человек получает от просмотра эмоциональный отклик, с которым работает психотерапевт.

Часто кинотерапия используется в качестве вспомогательного метода, когда специалист советует фильм, а эмоции от него позже могут оказаться подсказкой в ответе на вопрос клиента.

«Большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, с которыми сталкивается каждый из нас, но некоторым они кажутся неразрешимыми. Просмотр кинофильмов может дать направление для поиска самостоятельного ответа и, как следствие — обеспечить выход из депрессивных и других состояний», — цитирует специалиста РИА Новости.

Для наполнения жизни радостным контентом Хачатурян посоветовал комедии: «А как же Боб», «Лучше не бывает» и «Вторая жизнь Уве». Ответ на вопросы о любви, дружбе, близости, жизни и смерти можно поискать в картинах «Малыш», «Клуб завтрак», «Большой» и «Выходной день Ферриса Бьюллера». Попавшим в сложные жизненные ситуации врач рекомендует посмотреть «Пока не сыграл в ящик», «Интерстеллар», «Гравитация». Фильмы «1+1», «Общество мертвых поэтов», «А в душе я танцую» и «Игры разума» покажут людям, что в своих проблемах они не одиноки, заключил специалист.

Ранее сообщалось, что большое депрессивное расстройство ускоряет процессы старения организма человека и увеличивают риск смерти. Ученые выяснили, что пациенты с этим заболеванием отличаются измененными паттернами метилирования, что влияет на генетическую активность.