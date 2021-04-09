Центробанк отозвал лицензию у «Нефтепромбанка»

Москва, 9 апреля. Банк России лишил лицензии «Нефтепромбанка» с 9 апреля. Соответствующий приказ опубликован на сайте Центробанка.

Кредитная организация, занимавшая 201 место в банковской системе России, потеряла лицензию на основании трех пунктов.

«Утратил собственные средства; проводил операции, имеющие признаки вывода активов; нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков», — говорится в материале банка, объясняющем причины лишения лицензии.

Банк России неоднократно предупреждал финорганизацию о возможных последствиях, но «Нефтепромбанк» игнорировал их. Сведения об операциях, имеющих признаки незаконных действий, будут направлены в правоохранительные органы.

В начале апреля лицензии лишился «Геобанк». Банк России аннулировал документ 2 апреля. По данным регулятора, финорганизация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты, а также полностью утратила собственные средства.