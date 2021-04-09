Вертолет Ingenuity сделал первое цветное фото Марса

Москва, 9 апреля. Компактный вертолет Ingenuity, принадлежащий NASA, сделал первый цветной снимок «Красной планеты» перед отправлением в контролируемый полет по ее поверхности.

В субботу, 3 апреля, марсоход Perseverance установил летальный аппарат на место старта, и он сделал первый снимок. На фото, снятым 1,8-килограммовым вертолетом Ingenuity, видно дно марсианского кратера Джезеро и часть двух колес марсохода NASA. Об этом сообщает издание LiveScience.

Perseverance приземлился в кратере 18 февраля, но 3 апреля переместился на некоторое расстояние, чтобы летательный аппарат мог зарядиться через солнечные батареи. Если NASA не изменит свои планы, то уже 11 апреля Ingenuity поднимется в воздух, и это будет первый управляемый полет на поверхности другой планеты. Если он хорошо себя проявит, то вертолеты в дальнейшем станут разведчиками для марсоходов и будут использоваться NASA в качестве отдельного оборудования для исследования Марса.

Ранее сообщалось, что Роскосмос утвердил экипаж предстоящей экспедиции на МКС. В его состав войдут двое российских космонавтов Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.