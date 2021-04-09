Итог воздушного боя между Россией и Украиной спрогнозировали в США

Вашингтон, 9 апреля. Аналитики журнала Forbes спрогнозировали итог воздушного боя между российскими Военно-космическими силами (ВКС) и Военно-воздушными силами (ВВС) Украины.

ВВС Украины не получают новых боевых пилотируемых самолетов с 1991 года. После распада СССР в стране остались сотни истребителей, бомбардировщиков, штурмовиков, вертолетов и транспортных средств. Но большую часть этой техники распродали или утилизировали. Поэтому сейчас украинские ВВС имеют лишь 125 боевых машин, сообщает Forbes.

«В распоряжении ВВС Украины нет ни одного самолета, которому было бы меньше 30 лет. Многие боевые единицы старше 40 лет, а некоторые перешагнули отметку в 50 лет», — отмечают аналитики.

Обозреватели Forbes полагают, что у Украины остался лишь один выход — приобрести у США старые истребители F-15, заправщики Boeing KC-135 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения E-2. Независимый авиационный эксперт Том Купер считает, что США могут предоставить Украине F-15 бесплатно, но сама передача будет сопровождаться большими расходами.

Переоснащение ВВС Украины потребует переподготовки всего личного состава и полной перестройки инфраструктуры. Доставка самолетов и их расконсервация потребуют времени. Полный переход к американской модели может занять десятилетия и обойдется Киеву в миллиарды долларов. Таких денег у Украины нет.

Если между РФ и Украиной случится крупный воздушный бой, итог противостояния даже с американскими самолетами будет не в пользу украинских военных, считают специалисты.

«А теперь представим, что украинское правительство каким-то образом могло позволить себе купить 125 современных боевых самолетов. Даже новейшие боевые единицы не продержатся долго в полномасштабном противостоянии с Россией, которая прямо сейчас держит порядка 500 боевых самолетов неподалеку от границ с Украиной», — подчеркнули в Forbes.

В издании напомнили, что российские системы ПВО дальнего действия способны нацеливаться на украинские самолеты уже во время их взлета. Поэтому инвестировать в приобретение истребителей на данном этапе Украине нет смысла. В качестве альтернативы Киев может сделать ставку на системы ПВО наземного базирования и беспилотники, считает автор материала.

Ранее сообщалось, что Украина объявила о сборах подразделений территориальной обороны, однако оказалось, что из-за нехватки технических средств и кадров они существуют только на бумаге. Снабжение таких подразделений оставляет желать лучшего. Военнослужащие жалуются на неисправную военную технику и даже стрелковое оружие, которое, по их словам, носит следы поломок и ремонта.