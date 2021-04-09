С чего начнется третья мировая война, обсудят в медиацентре «Патриот»

В пятницу, 9 апреля, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Как и где может начаться Третья мировая война».

В современном мире насчитывается более двух десятков стран, обладающих ядерным оружием, и еще несколько десятков, имеющих технологическую возможность быстро его изготовить. При этом в мире существует множество конфликтов, способных в любой момент превратиться из тлеющих в полномасштабную войну: Индия и Пакистан, Индия и Китай, Китай и Тайвань, Китай и Япония, КНДР и Южная Корея, США и Иран, Израиль и Иран, Армения и Азербайджан, и другие.

Помимо внешних горячих точек, существуют и внутренние: гражданская война на Украине, войны в Ливии, Ираке, Марокко и множестве других стран тоже могут спровоцировать внешнее вмешательство, а, значит, большой военный конфликт.

Больше того, некоторые наблюдатели говорят о возможности спровоцировать масштабный военный конфликт даже в ходе чисто экономических провокаций, например попытки судов стран НАТО проникнуть в российскую зону Арктики, или провокации польских судов в зоне строительства «СП-2», или возможное умышленное блокирование Суэцкого канала.

Где же начнется Третья мировая война? Готова ли Россия к достойному ответу на притязания агрессивных военных блоков, окружающих нас по периметру границ? Остановит ли агрессоров сам факт наличия ядерного оружия у России, или потенциальный противник не верит в возможность применения этого оружия и потому наглеет с каждым годом?

Может ли спровоцировать ядерную войну искусственный интеллект? Можно ли победить в Третьей мировой войне только за счет мощной пропаганды?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru