Массовая стрельба в Техасе. События дня. ФАН-ТВ

Семеро ранены в ходе стрельбы в Техасе Дикий Запад: в Техасе опять массовая стрельба. Неизвестный открыл огонь на мебельной фабрике в городе Брайан. Сообщается о семи пострадавших. Некоторые из них — в критическом состоянии. СМИ пишут как минимум об одном раненом полицейском. Подозреваемый, предположительно, был вооружен полуавтоматической винтовкой. Стрелок с места происшествия скрылся. Аналогичный инцидент произошел и в городе Иола неподалеку от Брайана. Но пока неясно, связаны ли два инцидента между собой.

Байден заявил об «эпидемии насилия» в США Штаты столкнулись с «эпидемией насилия». В стране правит бал огнестрел. Об этом заявил президент США Джо Байден. Представляя в Белом доме ряд инициатив по контролю за распространением оружия, лидер сверхдержавы назвал ситуацию «международным позором для страны». Байден пока не рискует вводить тотальный запрет на штурмовое оружие, но в будущем планирует закрутить гайки и даже сделать обязательной проверку данных для потенциальных покупателей оружия, чтобы обуздать американских стрелков.

В Турции рекордный суточный прирост COVID-19 Болезненный антирекорд: число новых случаев коронавирусной инфекции в Турции за минувшие сутки выросло почти на 56 тысяч (55 941), это максимум за последние 10 дней. Данные, опубликованные на сайте минздрава республики, красноречиво свидетельствуют о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Буквально за несколько недель заболеваемость COVID-19 в Турции выросла в 3,5 раза. При этом местная туриндустрия не спешит лишаться дохода и всячески привечает иностранных гостей.