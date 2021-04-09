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9:26 9 Апреля 2021
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Массовая стрельба в Техасе. События дня. ФАН-ТВ

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Семеро ранены в ходе стрельбы в Техасе

Массовая стрельба в Техасе. События дня. ФАН-ТВ

Дикий Запад: в Техасе опять массовая стрельба. Неизвестный открыл огонь на мебельной фабрике в городе Брайан. Сообщается о семи пострадавших. Некоторые из них — в критическом состоянии. СМИ пишут как минимум об одном раненом полицейском. Подозреваемый, предположительно, был вооружен полуавтоматической винтовкой. Стрелок с места происшествия скрылся. Аналогичный инцидент произошел и в городе Иола неподалеку от Брайана. Но пока неясно, связаны ли два инцидента между собой.

Байден заявил об «эпидемии насилия» в США

Массовая стрельба в Техасе. События дня. ФАН-ТВ

Штаты столкнулись с «эпидемией насилия». В стране правит бал огнестрел. Об этом заявил президент США Джо Байден. Представляя в Белом доме ряд инициатив по контролю за распространением оружия, лидер сверхдержавы назвал ситуацию «международным позором для страны». Байден пока не рискует вводить тотальный запрет на штурмовое оружие, но в будущем планирует закрутить гайки и даже сделать обязательной проверку данных для потенциальных покупателей оружия, чтобы обуздать американских стрелков.

В Турции рекордный суточный прирост COVID-19

Массовая стрельба в Техасе. События дня. ФАН-ТВ

Болезненный антирекорд: число новых случаев коронавирусной инфекции в Турции за минувшие сутки выросло почти на 56 тысяч (55 941), это максимум за последние 10 дней. Данные, опубликованные на сайте минздрава республики, красноречиво свидетельствуют о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Буквально за несколько недель заболеваемость COVID-19 в Турции выросла в 3,5 раза. При этом местная туриндустрия не спешит лишаться дохода и всячески привечает иностранных гостей.

Путин назначил Русских врио Ульяновской области

Массовая стрельба в Техасе. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Ранее президент России принял отставку по собственному желанию экс-главы региона Сергея Морозова, который собирается баллотироваться в российский парламент. Алексей Русских с 2007 по 2018 год был депутатом Госдумы трех созывов, после чего стал членом Совета Федерации. Сенатор назвал Ульяновскую область регионом с большим потенциалом в промышленности, науке, сельском хозяйстве и выразил готовность идти на выборы губернатора грядущей осенью.