Массовая стрельба в Техасе. События дня. ФАН-ТВ

Семеро ранены в ходе стрельбы в Техасе
Дикий Запад: в Техасе опять массовая стрельба. Неизвестный открыл огонь на мебельной фабрике в городе Брайан. Сообщается о семи пострадавших. Некоторые из них — в критическом состоянии. СМИ пишут как минимум об одном раненом полицейском. Подозреваемый, предположительно, был вооружен полуавтоматической винтовкой. Стрелок с места происшествия скрылся. Аналогичный инцидент произошел и в городе Иола неподалеку от Брайана. Но пока неясно, связаны ли два инцидента между собой.
Байден заявил об «эпидемии насилия» в США
Штаты столкнулись с «эпидемией насилия». В стране правит бал огнестрел. Об этом заявил президент США Джо Байден. Представляя в Белом доме ряд инициатив по контролю за распространением оружия, лидер сверхдержавы назвал ситуацию «международным позором для страны». Байден пока не рискует вводить тотальный запрет на штурмовое оружие, но в будущем планирует закрутить гайки и даже сделать обязательной проверку данных для потенциальных покупателей оружия, чтобы обуздать американских стрелков.
В Турции рекордный суточный прирост COVID-19
Болезненный антирекорд: число новых случаев коронавирусной инфекции в Турции за минувшие сутки выросло почти на 56 тысяч (55 941), это максимум за последние 10 дней. Данные, опубликованные на сайте минздрава республики, красноречиво свидетельствуют о резком ухудшении эпидемиологической ситуации в стране. Буквально за несколько недель заболеваемость COVID-19 в Турции выросла в 3,5 раза. При этом местная туриндустрия не спешит лишаться дохода и всячески привечает иностранных гостей.
Путин назначил Русских врио Ульяновской области
Владимир Путин назначил сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области. Ранее президент России принял отставку по собственному желанию экс-главы региона Сергея Морозова, который собирается баллотироваться в российский парламент. Алексей Русских с 2007 по 2018 год был депутатом Госдумы трех созывов, после чего стал членом Совета Федерации. Сенатор назвал Ульяновскую область регионом с большим потенциалом в промышленности, науке, сельском хозяйстве и выразил готовность идти на выборы губернатора грядущей осенью.