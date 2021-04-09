Расстрел, тюрьма или легализация лоббизма — борьбу с коррупцией обсудят в «Патриоте»

В пятницу, 9 апреля, в 11:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему «Как в России борются с коррупцией».

Вопреки заявлениям доморощенных космополитов, нет ни одной страны в мире, в которой полностью смогли бы победить коррупцию.

«Мы с вами видим обвинительные приговоры и расследования в европейских странах, в Китае, в США в отношении самых высоких государственных чиновников», — заявил недавно Дмитрий Песков.

Для борьбы с коррупцией в России должна быть создана абсолютная нетерпимость к этому явлению в обществе, подчеркнули в Кремле.

Борьба с коррупцией в России ведется: мы видим это по регулярным сообщениям из силовых ведомств. Размеры украденных у страны ресурсов впечатляют. В лидерах — экс-министр Михаил Абызов, ему предъявили 32,5 млрд незаконно нажитых рублей. На втором месте — экс-полковник Кирилл Черкалин — 12 млрд. Замыкает тройку полковник Захарченко, сумевший обогатиться, по версии следствия, на 8,5 млрд рублей.

Количество коррупционных преступлений за первые два месяца 2021 года увеличилось на 11,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. По данным Генпрокуратуры, в начале 2020 года в России было выявлено 6,3 тысячи случаев коррупции, а в этом году — уже 7,1 тысячи. Кроме того, подсчитано, что в двух из трех случаев коррупции размер взятки превышал 10 тысяч рублей.

Нужно ли расстреливать коррупционеров, как это делают в Китае? Помогает ли мантра правозащитников: «Главное — неотвратимость», если после пары лет отсидки коррупционер снова возвращается в кресло чиновника? Действительно ли в России исчезает бытовая коррупция, и какова в этом роль цифровизации государственных услуг? Насколько рейтинги мировой коррупции от американских «грантоедов» соответствует реальности?

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты.

Прямой эфир пройдет здесь.

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Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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