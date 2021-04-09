Сибирь стала лидером по изъятию нелегального алкоголя в 2021 году

Москва, 9 апреля. Сибирский, Центральный и Южный федеральный округ стали лидерами по количеству изъятий нелегального алкоголя за первые месяцы года.

Целиком по России за указанный промежуток времени изъяли 2,1 миллиона литров этилового спирта и алкогольной продукции, сообщает RT.

Всего изъято с 2015 года 133 миллиона литров. В рамках борьбы с нелегальным производством алкоголя 825 подпольных заводов и цехов были закрыты, более семи тысяч единиц оборудования уничтожены. Особенно часто подвергается контрафакту пиво, поэтому Минпромторг планирует начать маркировку пива в стране.

Недавно специалист рассказал, как можно избежать похмелья наутро. По его словам, нужно научиться распознавать свою меру и не превышать ее.