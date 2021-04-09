Венгрия ставит под сомнение демократические стандарты Германии

Будапешт, 9 апреля. Немецкий футбольный клуб «Герта» уволил венгерского тренера после его высказываний на тему иммигрантов и ЛГБТ-сообщества, что вызвало критику Германии со стороны Венгрии.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило, что отозвало временного поверенного в делах Германии, чтобы выразить шок в связи с увольнением тренера вратарей «Герты» Жолта Петри. Об этом сообщает издание Reuters.

«Выражение своего мнения не может быть наказано в соответствии с верховенством закона», — заявил журналистам начальник штаба Орбана Гергели Гуляс.

Он утверждает, что увольнение Жолта Петри напомнило ему о тоталитарном режиме Германии нацистской эпохи. Однако в МИД ФРГ заявили, что комментарии представителей Венгрии им непонятны.

«Я думаю, что это возмутительно, это прежде всего Германия должна ответить, поддерживает ли она по-прежнему верховенство закона», — сказал Гуляс.

Ранее стало известно, что немецкий дипломат Томас Шиб объявил «необходимыми» бомбардировки Югославии.