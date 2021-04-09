Врач Безымянный рассказал пользе биохакинга для организма

Москва, 9 апреля. Врач-терапевт высшей категории, автор книги «Биохакнутый» Алексей Безымянный рассказал, что биохакинг может принести пользу, если к нему подходить с умом и под контролем врача.

Специалист отметил, что если к любому немедицинскому направлению, включая биохакинг, подходить с умом и под контролем врачей, то оно будет полезно.

По словам специалиста, большое количество врачей применяют биохакинг, чтобы проводить пациентам чекапы и разрабатывать программу управления здоровьем.

«Фактически биохакинг послужил причиной обращения молодого, активного, умного населения к медикам, в первую очередь, для диагностики, потому что люди начали зарабатывать деньги уже в молодом возрасте своим интеллектуальным трудом, и они поняли, что хочется с умом подходить не только к зарабатыванию денег, но и к собственному здоровью», — цитирует Безымянного РИА Новости.

Ранее биохакер Никита Метелица рассказал, что оздоровить организм можно с помощью прогулок и бега по снегу без обуви, но делать это нужно с соблюдением некоторых правил. Гулять по снегу следует начинать постепенно, с нескольких шагов и сразу заканчивать процедуру при возникновении болевых ощущений лучше.