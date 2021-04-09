Пользователям TikTok предложили необычные способы борьбы с тошнотой

Лондон, 9 апреля. Мычание может помочь избавиться от приступа тошноты. Об этом пользователям TikTok рассказала девушка под ником @onlyjayus.

Девушка раскрыла и другие необычные способы борьбы с тошнотой. Можно, например, смочить бумажное полотенце медицинским спиртом и подышать испарениями.

Существует и другой метод. Нужно приложить язык к небу и в течение 20 секунд нажимать на переносицу большим пальцем.

Журналист The Sun попросил прокомментировать предложенные девушкой способы избавления от тошноты врача Карен Радж. Та подтвердила, что эти методы могут сработать.

Британские медики ранее назвали неспецифичные симптомы цирроза печени. К ним относится частая тошнота. О возникновении и развитии заболевания также могут свидетельствовать раздражительность, слабость и утомляемость, нарушения сна, без причины возникающие кровотечения из десен и носа, снижение веса и потеря аппетита. Кроме того, симптомами цирроза считаются сосудистые звездочки на теле, покраснение ладоней, кожный зуд, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.