Россияне в несколько раз чаще стали искать авиабилеты в Италию и Тунис

Москва, 9 апреля. Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip сообщил о резком всплеске интереса российских туристов к авиабилетам в Италию и Тунис.

Аналитики компании связали резкий рост популярности с недавними новостями от министров по туризму этих стран, которые сообщили об открытии границ для путешественников в апреле и летом.

Билеты в Италию искали в два раза чаще, чем днем ранее. Тунис заинтересовал пользователей в полтора раза больше, чем в предыдущий день. Власти страны заявили, что для визита достаточно лишь иметь при себе отрицательный тест на коронавирус.

В Италии точных сроков открытия границ не назвали. Недавно также стало известно, на каких условиях можно будет посетить Абхазию в летний сезон. Для этого не понадобится ни сидеть на карантине, ни предоставлять справки, нужно лишь соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности.

На территории Крымского полуострова недавно началась активная подготовка к курортному сезону. Водолазы уже обследуют и проводят очистку дна моря на официальных пляжах, где будет разрешено купаться, а в муниципалитетах проведены конкурсы на право заключения договоров о благоустройстве пляжей.