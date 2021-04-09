В Европе возмущены планами США назначить представителя по «Северному потоку — 2»

«Федеральное правительство должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток — 2», — заявил Зимниок.

Он подчеркнул, что не имеет значения, кто займет пост представителя США. В ФРГ должны дать понять, что любые попытки вмешательства нанесут непоправимый урон партнерским отношениям с Германии и Америки.

Ранее сообщалось, что США могут спровоцировать эскалацию на Украине, чтобы остановить «Северный поток — 2».