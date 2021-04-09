В Европе возмущены планами США назначить представителя по «Северному потоку — 2»

Берлин, 9 апреля. Планы Вашингтона назначить представителя по «СП-2» — это оскорбление. Об этом сообщил депутат Европейского парламента Бернхард Зимниок.
Европейский депутат считает, что Америка вмешивается в процесс строительства «Северного потока — 2» уже несколько лет. Назначение специального посланника, ключевыми обязанностями которого является препятствие энергетическому проекту, только усугубляет отношения стран. Это вынуждает Германию дать ясный дипломатический ответ, чтобы защитить газопровод. Об этом сообщает издание «Украина.ру».
«Федеральное правительство должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток — 2», — заявил Зимниок. Он подчеркнул, что не имеет значения, кто займет пост представителя США. В ФРГ должны дать понять, что любые попытки вмешательства нанесут непоправимый урон партнерским отношениям с Германии и Америки. Ранее сообщалось, что США могут спровоцировать эскалацию на Украине, чтобы остановить «Северный поток — 2».
«Федеральное правительство должно, я повторяю, должно занять четкую позицию и дать понять администрации Байдена, что вмешательство во внутренние дела Германии будет недопустимым оскорблением. Назначение спецпосланника Амоса Хохштейна показывает, как важно, по мнению США, предотвратить «Северный поток — 2», — заявил Зимниок.
Он подчеркнул, что не имеет значения, кто займет пост представителя США. В ФРГ должны дать понять, что любые попытки вмешательства нанесут непоправимый урон партнерским отношениям с Германии и Америки.
Ранее сообщалось, что США могут спровоцировать эскалацию на Украине, чтобы остановить «Северный поток — 2».