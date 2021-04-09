Хайди Клум показала стройную фигуру на пляжных снимках

Лос-Анджелес, 9 апреля. Немецкая супермодель Хайди Клум продемонстрировала идеальную фигуру в открытом купальнике. Но поклонники не оценили стройность звезды.

Знаменитость на своей странице в социальной сети Instagram разместила пару пляжных снимков. На одном Клум позирует со своим супругом, музыкантом Томом Каулитцем. На втором манекенщица запечатлена на берегу океана. На звезде подиума бикини с черно-белым принтом и солнцезащитные очки.

«Прекрасный день в Калифорнии», — подписала модель снимки.

Читатели издания Daily Mail не пришли в восторг от снимков знаменитости. Манекенщицу раскритиковали за ее внешний вид.

«Она стареет, несмотря на то что остается худой»; «Опять фото при плохом освещении. Уверена, что она прячет свой живот, потому что он далеко не идеален после четырех родов»; «Она выглядит не на 47 лет, а на 50 с лишним. Посмотрите на ее обвисшую кожу», — пишут злопыхатели.

Модель нередко подвергают критике за внешний вид. Интернет-пользователи не стесняются оставлять звезде злобные комментарии, осуждая ее фигуру.