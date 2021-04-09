Стало известно, сколько россиян довольны своей зарплатой

Москва, 9 апреля. Уровнем своей зарплаты довольны только 9% россиян, четверть хочет добиться ее повышения на сумму более 50 тысяч рублей, показал опрос сервиса «Работа.ру».

«Удовлетворение текущим уровнем зарплаты выразили только 9% жителей России», — цитирует авторов исследования РИА Новости.

У респондентов также спросили об ожиданиях повышения зарплаты. Добиться повышения на сумму более 50 тысяч рублей хочет четверть опрошенных. На 20-30 тысяч рублей хотели бы увеличить свои зарплаты столько же россиян. На рост в 10-20 тысяч рублей согласен каждый пятый респондент, на прибавку в 40-50 тысяч и 30-40 тысяч рублей рассчитывают 14% и 10% респондентов соответственно. На повышение зарплаты в сумме до 10 тысяч рублей рассчитывают только 7% жителей России.

В первом квартале этого года зарплату повысили 7% опрошенных, 1% вдобавок получил повышение в должности. Еще 1% респондентов получили повышение в должности с прежним окладом. При этом повысить зарплату подчиненным в декабре прошлого года планировали 32% работодателей.

В ходе исследования были опрошены свыше 4,5 тысячи человек старше 18 лет во всех округах России. Опрос проводился в апреле.

Ранее сообщалось, что почти 80% россиян предпочли прибавку к зарплате вместо карьерного роста. Среди респондентов старше 45 лет выбрали деньги, а не повышение по службе более 82% опрошенных.