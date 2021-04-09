Стало известно, чем обернется для Украины конец контракта с «Газпромом»

Киев, 9 апреля. Российская компания «Газпром» снижает поставки газа через Украину. Незалежная теряет транзит в страны ЕС, что обернется для нее многомиллиардными убытками.

Контракт с украинской компанией «Нафтогаз» продолжает действовать, но «Газпром» уже снижает поставки «голубого топлива» через Украину в Евросоюз, предпочитая использовать альтернативные газотранспортные системы. Об этом сообщает издание ИноСМИ.

Недавно генеральный директор «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что, начиная с 1 апреля, Украина больше не осуществляет транзит газа в Румынию, поскольку теперь он попадает туда через газопровод «Турецкий поток — 2». Новая газотранспортная система, запущенная в январе 2021 года, дает возможность России поставлять газ в Турцию, Грецию и Болгарию в обход Украины. То есть, она лишилась транзита по южному направлению.

«Если будет завершено продолжение «Турецкого потока» через Болгарию и Сербию, то «Газпром» переведет транзит в Венгрию тоже через «Турецкий поток — 2». Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно», — пояснил Макогон.

«Нафтогаз» и «Газпром» в 2019 году подписали 5-летний контракт, работающий по принципу «качай или плати». То есть, Россия должна платить за перекачку газа, независимо от его объема. Однако эксперты считают, что этот договор изначально был рассчитан на уменьшение транзита через Украину.

«С 2021 года мы договорились о транзите 40 млрд кубометров вместо 65 млрд в 2020 году. Соответственно, контракт изначально предполагал сокращение транзита», — уточняет директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины.

Эксперты подчеркивают, что после окончания строительства «Северного потока — 2» необходимость в украинском газопроводе отпадет. До 2019 года через него ежегодно проходило до 90 млрд кубометров газа, что приносило 2,5 млрд долларов в государственную казну. В 2020 году поставки сократились до 65 млрд кубометров и 2 млрд долларов прибыли. Если далее Россия снизит станет переправлять «голубое топливо» в размере 20-30 кубометров, то Украина будет получать всего 1 млрд долларов, когда как ежегодно в украинскую газотранспортную систему вкладывается около 500 млн долларов.

Ранее стало известно, что Украина заблокировала европейский газ в хранилищах из-за путаницы в законах.