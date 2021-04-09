Тяжелобольная Казьмина пожаловалась на злость и ненависть матери Аршавина

Москва, 9 апреля. Тяжелобольная Алиса Казьмина пожаловалась на мать бывшего мужа Андрея Аршавина. Женщина поражена злостью Татьяны Ивановны.

Мать бывшего футболиста сборной России резко высказалась о Казьминой, подчеркнув, что страдания Алисы — это наказание за ее грехи в прошлом. Татьяна Ивановна, которая по ее словам, дала много любви и тепла детям и невестке, считает, что болезнь Казьминой — ответ за страшные «чудеса», сделанные ею три года назад.

«Я не общаюсь с Алисой с 2018 года: ни по телефону, ни в социальных сетях — никак. Все, кто меня окружает, понимают, какой я человек, кто прав, а кто виноват в нашем конфликте. Мне не нужно никому ничего доказывать. Столько всего было отдано — тепла, любви, заботы — ей и ее детям. Но когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение», — сказала мать Аршавина.

Злопыхатели поддержали Татьяну Ивановну. Но Казьмина молчать не стала и резко ответила на высказывания экс-свекрови.

«Сколько злости и ненависти! Это всего лишь болезнь, тяжелая, но болезнь. Не карма, не бумеранг! Сложно и зло думаете!» — сказала она в разговоре с подписчиками.

Недавно Казьмина перенесла операцию. Ей частично удалили нос. Экс-жена Аршавина не исключила, что ее могли сглазить.