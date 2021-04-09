Кардиолог назвал незаметные признаки надвигающегося тромбоза

Москва, 9 апреля. Надвигающийся тромбоз можно определить по малозаметным признакам, среди которых онемение конечностей или паралич.

Среди признаков заболевания можно выделить сильную головную боль и нарушение симметрии лица, которая видна невооруженным взглядом, рассказал главный кардиолог Министерства здравоохранения России Юрий Беленков в беседе с «Вечерней Москвой».

«Третье — спутанность речи. Еще один симптом — потеря зрения или его ухудшение», — добавил врач.

Недавно специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов для аллергиков в приближающийся период цветения. Они отметили, что не нужно пренебрегать влажной уборкой каждый день и отслеживать количество пыльцы в воздухе при помощи специальных мобильных приложений.

Аллергикам также нельзя откладывать визит к врачу, если они заметили ухудшение самочувствия. Специалист назначит нужные лекарства, которые помогут справиться с периодом цветения.