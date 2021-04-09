Спрос на «мужей на час» рекордно вырос в России

Москва, 9 апреля. Количество мастеров выполняющих мелкие бытовые работы или так называемых «мужей на час» в первом квартале этого года увеличилось на 27% по сравнению с началом 2020 года.

Для мастеров по всей стране оказание услуг мелкого бытового ремонта оказалось одним из способов заработка, отметил руководитель маркетинговых проектов «Авито Услуги» Иван Чулков.

«Количество объявлений от «мужей на час» выросло на 18% в сравнении с предыдущим кварталом и на 27% относительно допандемического начала прошлого года», — цитирует эксперта РИА Новости.

В первом квартале 2021 года спрос на таких специалистов увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В некоторых регионах услуги мастеров подорожали. В Калининграде ценник вырос на 75%, в Кемерово и Воронеже — на 50% и 25% соответственно. В Петербурге, Казани и Екатеринбурге услуги мастеров по дому стали доступнее на 33%, 25% и 17%.

Чаще всего услуги «мужа на час» заключаются в мелком ремонте, в том числе в проведении сантехнических и электромонтажных работ, сборке мебели, креплении предметов интерьера, телевизоров и мебели, отметила руководитель исследовательского центра сервиса SuperJob Наталья Голованова. За час работы в Москве они просят 1-1,5 тысячи рублей.

Ранее эксперты hh.ru проанализировали более 200 тыс. вакансий в разделе «Медицина и фармацевтика» и выяснили, что с начала 2021 года спрос на сотрудников в этой сфере увеличился на 52%. Средняя предлагаемая зарплата в этой сфере по стране выросла на 10 тыс. рублей и составляет 45 тыс. рублей.