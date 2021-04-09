Продюсер Пригожин не позвал дочь на день рождения

Москва, 9 апреля. Дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась на отца: артист не пригласил ее на день рождения, который отмечал 2 апреля.

Отношения между дочерью и отцом складывались неудачно. Однажды девушка пришла на ТВ, чтобы задать родителю главный вопрос: считает ли он родных детей ошибкой молодости. Наследники сильно ревновали Пригожина к детям Валерии, с которыми у него сложились теплые отношения.

Недавно Даная сообщила, что отношения с отцом стали налаживаться. Но сейчас вновь удар: Пригожин не пригласил наследницу на день рождения. Девушка с обидой написала, что очень ждала сообщения от отца.

«Нет. Не знаю, — ответила Даная, пригласил ее отец на праздник. — Мой день рождения я не жду так, как жду дня рождения родных, ведь никто не знает, что будет завтра. А так все нормально. Может, папа думал, что я работаю, а может, так захотел».

Она призвала интернет-пользователей не закидывать никого «гадостями». Девушка призналась, что была рада, что в тот день артист был счастлив.

Музыкальному продюсеру 2 апреля исполнилось 52 года. Он получил теплые слова от коллег и родственников. Особое поздравление подготовила для Пригожина его супруга Валерия.