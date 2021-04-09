Пушков объяснил «грубую ошибку» Зеленского по возвращению Донбасса

Москва, 9 апреля. Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил, что вступление Украины в НАТО не вернет Донбасс.

Альянс не является единственным путем к прекращению конфликта, заявил сенатор в своем Telegram-канале.

«Зеленский грубо ошибается: вступление Украины в НАТО, даже если допустить такое, не является «единственным путем» к возвращению Донбасса, а станет решающим шагом к его окончательной утрате. В Киеве слабые лидеры молятся на НАТО как на символ мощи, но Альянс не вернет им Донбасс», — отметил он.

6 апреля украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на фоне нарастания «российской угрозы» и увеличения количества нарушений режима прекращения огня со стороны России единственный возможный вариант остановить войну в Донбассе — это вступление в НАТО. Об этом он заявил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, а также добавил, что стоит усилить меры безопасности на Черном море.

Эти слова раскритиковал и глава ДНР Денис Пушилин. Он посоветовал прислушаться к мнению и желаниям украинцев, которые лучше Зеленского понимают последствия такого шага для страны. Пушилин также напомнил о правилах вступления в Альянс, согласно которым государство не должно иметь каких-либо неразрешенных конфликтов. Недавно представитель Кабмина Германии Ульрике Деммер заявила, что пока что НАТО не планирует принимать в свой состав нового члена в лице Украины, а немецкие СМИ объяснили, почему киевские власти упустили на это все шансы.