ФРГ призвала ЕС обсудить ответные меры на попытки США остановить «СП-2»

Берлин, 9 апреля. Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Евросоюзу нужно обсудить ответные меры на попытки США остановить российский проект «Северный поток – 2».

«Всегда нужно приветствовать переговоры между Европой и США, но, как и прежде, европейская энергетическая политика должна определяться в Европе. Позиция ЕС и германского правительства здесь ясна. Если перед новым уполномоченным будет поставлена задача остановить «Северный поток - 2», то переговоры закончатся провалом», — заявил Эрнст в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать намерение администрации США назначить спецпосланника по «СП-2».

По его словам, речь, в большей степени, должна идти о прекращении санкций в отношении проекта. Если США продолжат придерживаться санкционной политики, Евросоюз должен «обсудить эффективные ответные меры», заявил глава комитета бундестага.

Ранее СМИ сообщили, что Белый дом рассматривает кандидатуры на должность спецпосланника, который займется вопросом «Северного потока — 2» и будет возглавить переговоры по остановке строительства газопровода. Предположительно, эту должность может занять экс-спецпосланник Госдепа США по энергетическим вопросам Амос Хохштейн.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проект «Северный поток — 2» не имеет отношения к США и подобное назначение можно охарактеризовать как вмешательство во внутренние дела и экономические интересы других государств, отметил он. В Кремле пока не видят последовательности со стороны партнеров по проекту газопровода в намерении финализировать «СП-2» и запустить его, уточнил он.