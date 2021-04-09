Вильфанд назвал сроки прихода майского тепла

Москва, 9 апреля. По-настоящему майское тепло придет в Москву и остальные регионы Центральной России уже к концу текущей недели.

Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В воскресенье днем воздух должен прогреться до 15–18 градусов. Меняться погода начнет еще раньше. В субботу температура составит около 12–14 градусов.

«Днем в воскресенье будет совсем уже чудесная погода — 15–17 градусов тепла, по области — даже до 18 градусов. Это уже элемент раннего лета — поздней майской погоды. Это касается всего Центрального федерального округа», — объяснил метеоролог.

Он добавил, что майское тепло задержится в ЦФО до середины следующей недели. Жителей некоторых районов ожидает до 20 градусов тепла. А вот во второй половине недели картина будет уже не такая радужная. Температурный фон в целом несколько понизится.

Ранее Вильфанд спрогнозировал теплые выходные в Европейской России. Хоть четверг был облачным, выходные ожидаются солнечные.