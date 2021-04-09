Мосгорсуд отправил в колонию на 11 лет двух экс-полицейских за взятки

Москва, 9 апреля. Мосгорсуд приговорил двух бывших полицейских к 11 годам в исправительной колонии строгого режима. Их обвиняли в получении взятки на 15 миллионов рублей.

Бывшие борцы с коррупцией в столичной полиции Дмитрий Атаев и Евгений Кашматов признаны виновными в получении взятки в особо крупном размере.

«Суд назначил наказание Кашматову в виде лишения свободы сроком на 11 лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 100 миллионов рублей», — приводит РИА Новости слова представителя суда.

Такое же решение было принято в отношении Атаева.

Уголовное дело слушалось в закрытом режиме. Это было связано с тем, что в материалах дела есть сведения под грифом «секретно».

На днях Мосгорсуд вынес решение по делу экс-полицейского Алексея Смирнова, который стрелял в коллег на станции метро «Рязанский проспект» в начале осени 2019 года. Его приговорили к 19 годам колонии.