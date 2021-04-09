Мощный шторм отменил школьные занятия на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 9 апреля. Школьные занятия в Петропавловске-Камчатском были отменены из-за штормового ветра.

Сообщение об этом появилось на сайте администрации города. Однако детские сады по-прежнему продолжают работать в штатном режиме.

Ранее в регионе на 8 и 9 апреля было объявлено штормовое предупреждение. Мощный циклон принес ураган с обильными осадками. Ночью штормовой ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду, повредил крыши и обшивку строений, оборвал провода и повалил деревья. Были повреждены некоторые машины. В настоящее время циклон смещается в сторону Берингова моря.

Оперативная группа по ликвидации стихийных последствий сейчас наводит в городе порядок. Жителей призывают минимизировать время пребывания на улице.

Ранее сообщалось, что на регион надвигается мощный циклон. Порывы ветра местами могут достигать 47 метров в секунду.