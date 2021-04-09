Ученые предположили, когда во вселенной зародилась жизнь

Кембридж, 9 апреля. Точно неизвестно, когда именно во вселенной зародилась жизнь. Однако это можно выяснить на планетах, вращающихся вокруг старейших звезд.

Спустя 15 млн лет после Большого взрыва вселенная остыла до комнатной температуры, благодаря которой человечество могло существовать тогда и без Солнца. Для согрева хватило бы космического радиационного фона. Об этом сообщает издание ИноСМИ.

Однако жизнь тогда, скорее всего, не могла зародиться. При Большом взрыве были созданы водород, гелий, остатки лития и тяжелые элементы.

«Но жизнь в привычном понимании слова требует воды и органических соединений, а до этого момента оставалось еще 50 млн лет, когда первые звезды соединили в своих недрах водород и гелий в кислород и углерод», — говорит бывший председатель кафедры астрономии Гарвардского университета Ави Леб.

Он подчеркивает, что появлению жизни мешала не столько температура, сколько отсутствие необходимых химических соединений. Жизнь на солнцеподобных звездах, возможно, зародилась несколько млрд лет назад. Однако она может появиться и на других планетах, которые находятся в системах карликовых звезд. Например, к таковым относится Проксима Центавра, являющаяся ближайшим «соседом» Земли.

В конечном счете человечеству было бы желательно переселиться на обитаемую планету вокруг карликовой звезды Проксима Центавра b, где мы сможем греться у природного ядерного реактора еще 10 триллионов лет», — подчеркнул автор материала.

Ави Леб отмечает, что одним из способов определения сроков зарождения жизни является изучение небесных тел вокруг старейших звезд. Они часто имеют повышенную концентрацию углерода, и пониженную — металлов. Вероятно, такие планеты имеют углеродистую основу, а потому их поверхность может иметь хорошую питательную среду для новой жизни.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян верит, что в будущем люди переселятся на другие планеты.