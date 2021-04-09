Джиган похвастался арендованным для отдыха в Турции самолетом

Москва, 9 апреля. Известный рэпер Джиган арендовал частный самолет, чтобы отправиться на отдых в Турцию. Кадрами он похвастался на своей странице в соцсети Instagram.

По видео видно, как вся семья исполнителя поднимается на лайнер по трапу. Далее следуют кадры из салона воздушного корабля, на которых заметны мягкие кожаные кресла, белые скатерти на столах и бокалы шампанского.

«Ну что, готовы к полетику?» — спросил певец у супруги Оксаны Самойловой и детей перед взлетом.

В комментариях под кадрами поклонники рэпера пришли в восторг от роскошного отдыха артиста. Фолловеры пожелали исполнителю и его семье прекрасного путешествия.

«Красиво жить не запретишь!»; «Детям повезло, конечно», — написали подписчики.

При этом особый интерес у фолловеров вызывал вопрос, откуда у исполнителя деньги на аренду самолета. Некоторые предположили, что средства от родителей, другие посчитали, что Джиган «на инфобизнесе заработал». Кто-то в шутку написал «от верблюда».

Резко в адрес Джигана неоднократно высказывается блогер Лена Миро. Она не верит в искренность чувств звездной пары и считает, что в основном супруги разводят фанатов «демонстрацией красивой жизни» в соцсетях.