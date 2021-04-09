Байден собирается снизить расходы на оборону США

Вашингтон, 9 апреля. Президент США Джо Байден намерен урезать военный бюджет страны на семь миллиардов долларов по сравнению с суммой, которую закладывала администрация экс-президента Дональда Трампа.

Предложения по государственным расходам, включая военный бюджет, Байден представит в пятницу, сообщило со ссылкой на источники агентство Bloomberg. На нужды Пентагона президент США предложит потратить 715 млрд долларов. Администрация его предшественника на оборонный бюджет закладывала 722 млрд долларов.

Агентство уточняет, что на сокращении военных расходов настаивают в Демократической партии США. Но из-за инфляции снижение по сравнению с предложением администрации Трампа в реальном выражении составит лишь 0,4%.

В этом году впервые за долгое время фискальный бюджет будет разделяться на военные и другие расходы, что позволит Конгрессу США перераспределить оборонный бюджет на другие нужды.

Ранее авторы доклада Hypersonic Weapons контрольно-бюджетного управления американского конгресса сообщили, что США до сих пор не достает развитых технологий для создания гиперзвукового оружия, из-за этого программа его развертывания может быть реализована с опозданием. В ходе работ было выявлено, что важнейшие технологии были недостаточно развиты в момент старта программы.