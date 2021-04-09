Терапевт посоветовал много работать для продления молодости

Москва, 9 апреля. Молодость строится на нескольких важнейших принципах — физическая активность, питание, вода, полноценный сон, труд.

Если все эти условия понятны, то труд может вызвать вопросы. Работать в старости можно и нужно, но следует подбирать профессию, которая связана с умственной деятельностью и не будет погружать человека в постоянный стресс, рассказал врач-терапевт высшей категории, Директор дирекции по координации деятельности медицинских организаций департамента здравоохранения Москвы Алексей Безымянный в беседе с РИА Новости.

«Люди, которые трудятся после выхода на пенсию, они живут дольше, это общепризнанно. Но желательно, чтобы работа была без нервов и связана с умственным трудом», — посоветовал медик.

Работа сохраняет интеллектуальный потенциал человека. Кроме того, нужно не забывать о регулярных обследованиях и осмотрах, которые помогут диагностировать заболевания на ранней, обратимой стадии. Контроль за своим организмом необходим, чтобы избежать инвалидизации и ухудшения состояния, заключил врач.

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