Каждый второй россиянин проголосовал за введение цифрового рубля

Москва, 9 апреля. Каждый второй россиянин хотел бы использовать цифровой рубль, а каждый пятый житель РФ категорически против этой идеи.

Руководитель направления исследований Центра Егор Кривошея связал такой результат с тем, что жители страны привыкли к новинкам и инновациям, сообщает ТАСС.

«Точно будут пользоваться цифровым рублем 14% респондентов, свидетельствуют данные бизнес-школы. Еще 36% опрошенных дали ответ «скорее да», — отметили специалисты.

Россия внесена во многие рейтинги проникновения финансовых инноваций. Доля пользователей, которые активно пользуются нововведениями, начиная от бесконтактной оплаты и заканчивая мобильным банком, варьируется от 70% до 80%.

Ранее ЦБ сообщил сроки, в которые будет готов прототип цифрового рубля. Специалисты собираются успеть до конца 2021 года, а весь 2022 год потратить на тестирование.

По результатам всех экспериментов регулятор планирует сформировать дорожную карту внедрения проекта. Цифровой рубль будет вводиться постепенно, поэтому банки будут располагать необходимым временем для подготовки. Сообщается, что регулятор не планирует устанавливать лимиты на суммы хранения цифровой валюты на счетах.