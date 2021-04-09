Пик потребления нефти может наступить в ближайшие 10-15 лет

Москва, 9 апреля. Потребление нефти может пройти пик в течение 10-15 лет из-за сокращения спроса на автомобильное топливо, говорится в проекте генеральной схемы развития отрасли до 2035 года.

В документе отмечается, что происходящие в секторе автомобильного транспорта изменения, которые направлены на рост или снижение спроса на жидкие углеводороды для нефтяного рынка являются критичными.

«Таким образом, именно изменение потребления нефтепродуктов в сегменте автомобильного транспорта внесет основной вклад в замедление темпов роста мирового потребления нефти и может привести к достижению мирового пика спроса на нефть уже в ближайшие 10-15 лет», — цитирует проект генеральной схемы развития нефтяной отрасли ТАСС.

В 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции в автомобильном секторе потребление нефтепродуктов упало до 38,1 млн баррелей в сутки. Но этот сегмент продолжил преобладать в структуре потребления. В долгосрочной перспективе на потребление автомобильного топлива будет влиять рост рынка электромобилей, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что нефтегазовые доходы России в марте впервые с начала 2021 года выросли на 3,3% в годовом выражении, достигнув 582,5 млрд рублей. Относительно февраля нефтегазовые доходы увеличились на 6,9%, а по сравнению с январем — на 18,7%.