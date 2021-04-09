Большинство россиян гордятся отечественными вакцинами от коронавируса

Москва, 9 апреля. Большинство россиян гордятся страной, ставшей одним из мировых лидеров в создании вакцин от коронавируса, говорится в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

Минздрав РФ зарегистрировал разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи первую в мире вакцину от COVID-19 «Спутник V» в августе 2020 года. Позже в России были созданы препараты «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

О гордости за страну из-за вакцин высказались 63,8% участников опроса, еще 18,4% респондентов не видят в создании препаратов поводов для такого чувства. Остальные не определились с ответом.

С тем, что широкое распространение отечественных вакцин от коронавируса повышает авторитет страны на международной арене согласны 64% опрошенных, четверть респондентов так не считают.

Вакцине «Спутник V» доверяют 40,6% участников опроса. В пятерку наиболее надежных препаратов для профилактики COVID-19, по мнению россиян, входят «ЭпиВакКорона», «КовиВак», германо-американская вакцина Pfizer и разработанный в США препарат компании Johnson & Johnson.

«Многие россияне действительно гордятся достижениями наших учёных-фармацевтов. Но при этом гордые за страну граждане в большинстве своем не впадают в патриотическую горячку и не занимаются подменой понятий. «Спутник V» для них является, прежде всего, лекарством, способным спасти жизни миллионы человек, а не орудием в борьбе за геополитическое лидерство», — отмечают авторы исследования.

В опросе участвовали более пяти тысяч человек в возрасте от 20 до 55 лет.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обратился к властям Словакии с просьбой вернуть партию вакцины «Спутник V» из-за нарушения существующего контракта. Запрос на возврат препарата направили в связи с многочисленными нарушениями заключенного соглашения, в число которых вошла проведенная словацким регулятором проверка вакцины. По словам разработчиков «Спутника V», испытания препарата проходили в лаборатории, которая не входит в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами.