Более половины россиян верят в грядущее переселение на другие планеты

Москва, 9 апреля. Большинство опрошенных россиян (84%) уверены, что человечеству нужно продолжать изучать космос.

При этом 63% респондентов считают, что в будущем люди могут переселиться на другие планеты, поэтому стоит изучать космос, в том числе и по этой причине, сообщает ТАСС.

«Больше всего космических энтузиастов проживает в Уральском федеральном округе (94%), а также в Москве и других городах-миллионниках (по 90%)», — отметили авторы исследования.

При этом с наибольшим оптимизмом смотрят в будущее среди звезд респонденты 34-35 лет, а люди младше верят в то, что рано или поздно жители Земли начнут контактировать с инопланетянами и жить на других планетах. Люди старше 60 лет относятся к вопросу с меньшим пылом — там космических фанатов менее 70%.

Недавно стало известно, что в Минтруда РФ поступило предложение сделать День космонавтики выходным днем в России. Несмотря на то, что этот день не имеет статуса официального праздника, он является одним из важнейших в общественной жизни страны.