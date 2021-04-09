Цех по производству дроби горит в Волгограде

Волгоград, 9 апреля. Волгоградские пожарные тушат вспыхнувший цех по производству дроби.

Инцидент произошел в Кировском районе на улице Самарской, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС. Огнем охвачено более 1800 «квадратов» обрешетки кровли цеха.

Сообщение о пожаре поступило в 01:20 по местному времени. На место оперативно выдвинулись пожарно-спасательные подразделения 1-ого отряда ФПС ГУ МЧС России по Волгоградской области. В тушении в общей сложности задействовано 65 человек и 17 единиц спецтехники. Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет.

Ранее в Охотском море был ликвидирован открытый огонь на борту рыболовецкого траулера «Ахтиар». По предварительным данным на судне находились более 80 человек.