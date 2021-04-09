Психолог назвал главное отличие современных детей от сверстников 90-х

Москва, 9 апреля. Современных детей отличает «клиповость мышления», поверхностность из-за обилия информации и необходимости быстро ее воспринимать и реагировать.

Из-за этого же на детей возложена большая ответственность, чем на их сверстников из 90-х и 2000-х, поскольку им приходится участвовать в постоянной «гонке достижений» в быстро меняющемся мире, рассказала доцент кафедры психологии личности СПбГУ, семейный психолог Наталья Искра в беседе с 5-tv.

«Они постоянно находятся в ситуации, когда должны «стоять на цыпочках» в психологическом смысле, тянуться: ты достиг чего-то и должен еще больше достигать», — пояснила специалист.

Также современные дети больше обособленны от других детей. Если у предыдущих поколений была возможность находиться в постоянной компании друзей, знакомых, новых детей и подростков из «тусовок», которые не фильтровались родителями, то у современной молодежи общение перенеслось в режим онлайн. Это может спровоцировать даже развитие социофобии. Кроме того, усугубила ситуацию и пандемия, из-за которой даже школа стала виртуальным заведением.

Недавно ФАН составил рейтинг самых ужасающих массовых расстрелов в истории США. Среди них несколько позиций заняли случаи стрельбы в школе или других учебных заведениях, которые устраивали ученики.