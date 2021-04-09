Роспотребнадзор дал рекомендации аллергикам в период весеннего обострения

Москва, 9 апреля. Весеннее цветение сказывается на самочувствии аллергиков. Как им справиться с сезонным обострением, рассказали в Роспотребнадзоре.

Концентрацию пыльцы в воздухе, по словам экспертов, можно отслеживать с помощью специальных мобильных приложений. Наиболее эффективный метод избежать весеннего обострения заключается во временной смене климатической зоны.

Чтобы свести к минимуму контакт с пыльцой, нужно проводить в доме ежедневную влажную уборку. Нельзя также держать окна открытыми длительное время.

«По возвращении с улицы обязательно примите душ, вымойте голову и смените одежду; прополощите рот, промойте глаза и нос физиологическим раствором», — посоветовали в Роспотребнадзоре.

Аллергикам нельзя откладывать визит к врачу, если они заметили ухудшение самочувствия. Специалист назначит нужные лекарства.

«Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта», — отмечено на сайте ведомства.

Врач Георгий Викулов ранее рассказал, как определить псевдоаллергию на холод. Она может проявляться, по его словам, в виде отеков и крапивницы.