Киевский эксперт Охрименко оценил вступление Украины в НАТО

Киев, 9 апреля. Вооруженные силы Украины сильно отличаются от стандартов НАТО. Германия не хочет финансировать ВСУ, а США точно не станет этого делать. Об этом сообщил эксперт Александр Охрименко.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал заявление заместителя официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер, которая в своей речи затронула тему вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает портал «Украину.ру».

«Украинская армия настолько сильно отличается от стандартов НАТО. <…> В принципе, представитель ФРГ сказала правду — может, неприятную, но правду», — отметил он.

Политолог добавил, что модернизация вооруженных сил Украины требует больших финансовых вложений. Однако похоже, что страны-представители НАТО не собираются помогать Украине с этим.

«Как я понимаю, Германия деньги давать не хочет, а США точно не дадут», — резюмировал эксперт.

Накануне представители Германии заявили, что вопрос о принятии Украины в НАТО пока не стоит на повестке дня.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Павел Фролов рассказал, почему Украина не соблюдает Минские соглашения.