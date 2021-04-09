Депутат Верховной рады Рабинович раскрыл реальную картину с COVID-19 на Украине

Киев, 9 апреля. Украина испытывает большие трудности в борьбе с эпидемией коронавируса. Депутат украинского парламента Вадим Рабинович назвал 8 апреля днем печальных рекордов.

Украинский политик от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович через свою страницу в соцсети Facebook прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в стране. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«По данным сервиса Worldometers, сегодня Украина оказалась на первом месте в Европе по количеству смертельных случаев в сутки и по количеству обнаруженных новых случаев заболевания COVID-19, а также на втором месте в мире по количеству умерших от коронавируса за минувшие сутки», — написал Рабинович.

Политик добавил, что Министерство здравоохранения Украины заявило, что показатель госпитализаций (он составляет 60/100 тыс. населения) пациентов с коронавирусом превышен в 22 регионах, в том числе и Киев. В «красной зоне» находится как украинская столица, так и другие 10 областей. Нормативный показатель занятости коек с подачей кислорода составляет 65%. В Украине он сейчас находится на отметке в 85%.

«Видимо, как поется в старой песне, «мы хотим всем рекордам наши звонкие дать имена», уже пора эти имена присваивать. Например, рекорд заполненности коек имени Кличко, рекорд обнаруженных новых случаев заболевания при низком уровне тестирования имени Степанова, рекордный провал вакцинации имени Ляшко. Кому рекорд по количеству смертельных случаев в сутки от коронавируса?» — сыронизировал депутат.

Напомним, с начала коронавирусной пандемии, COVID-19 был обнаружен у более чем 1,8 млн жителей Украины. Около 36 тыс. человек скончались в результате осложнений.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал правду о забитых под завязку больницах столицы Украины.