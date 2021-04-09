Киев, 9 апреля. Намерения сделать украинский язык единственным государственным — это чудовищно, а согласно международному праву и вовсе тянет на преступление.

Политический эксперт Павел Волков считает, что закон, делающий украинский язык единственным национальным, тянет на преступление, если смотреть на международное законодательство. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«Одно дело — проворачивать такое, когда нации нет и она только формируется из разрозненных феодальных сообществ; другое — когда нации (на территории Украины основные — украинская и русская) давным-давно созданы, имеют свои развитые языки, культуры, традиции, образ жизни и т.д. Поэтому на Украине происходит не формирование украинской нации, а этноцид нации русской с целью растворить ее в украинской», — поделился мнением автор.

Напомним, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вступил в силу на Украине летом 2019 года. Он был разработан и введен правительством украинского экс-президента Петра Порошенко. Согласно законопроекту, украинский язык должен обязательно использоваться учебными и медицинскими учреждениями, сферой обслуживания, а также органами государственной власти и местного самоуправления.

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