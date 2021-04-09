Военный корабль Дании совершил странный маневр вблизи трубоукладчика «Академик Черский»

Копенгаген, 9 апреля. Военное судно «Фрейя» из Дании препятствует работе трубоукладчика «Академик Черский», который завершает проект «Северный поток — 2».

На данный момент российское судно расположено в территориальных водах Дании, где укладывает нитку «А» газопровода «СП-2». Оно находится в нескольких километрах от места, где скоро начнутся работы. Об этом сообщает портал SputnikNews.

Корабль королевских ВВС Дании сперва оказался в порту Нексо на острове Борнхольм, а затем направился в сторону российского судна. Согласно предварительной информации, «Фрейя» подошла к месту, где «Академик Черский» переждал шторм, а затем догнала его.

На расстоянии около трех километров датский военный корабль замедлился, а затем стал обходить трубоукладчика. При этом он фактически вплотную приблизился к судну «Иван Сидоренко», которое отвечает за снабжение. Расстояние между кораблями составило менее 400 метров.

После опасного маневра корабль «Фрейя» вернулся на остров Борнхольм. Обход судна из России занял у него около трех часов.

Отметим, Морское ведомство Дании предупредило моряков о том, что вокруг «Академика Черского» действует охранная зона в пределах двух километров. Добавим, что «Фрейя» — корабль, выполняющий разведывательные и подводные операции.

Ранее глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков посоветовал Германии не вести переговоры со спецпосланником США по «Северному потоку — 2».