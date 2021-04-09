Госсекретарь США объяснил слова Байдена о Путине «прагматичным подходом»

Вашингтон, 9 апреля. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал высказывание страны Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина, сообщает Washington Post.

По словам Блинкена, Байден исповедует в политике прагматичный подход и «четко видит две вещи».

«Ему необходимо привлекать Россию к ответственности за любые враждебные действия, которые она предпринимает, и в то же время он остается открытым к сотрудничеству в сферах, представляющих взаимный интерес», — уточнил Блинкен.

Ранее российский посол в Вашингтон Анатолий Антонов заявил, что отношения между Россией и США находятся в глубочайшем кризисе. Соответствующее заявление дипломат сделал перед сенаторами Совета Федерации.

Байден выступил с оскорбительными заявлениями в адрес руководства России. Владимир Путин с юмором ответил Байдену. Позже президент США пригласил российского лидера принять участие в саммите по вопросам климата. В Москве пообещали рассмотреть это предложение.