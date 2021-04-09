Выйдите из зала: скандал на концерте Виктора Королева попал на видео

Москва, 9 апреля. Концерт лауреата премий «Шансон года» Виктора Королева в Тольятти закончился скандалом: музыкант выгнал из зала зрителя, решившего заснять выступление на смартфон. По иронии судьбы, этот инцидент оказался снят на видео.

В ролике, появившимся в Сети, видно, как Королев останавливает концерт, когда замечает камеру в руках одного из зрителей, передает Пятый канал. Со сцены певец требует от поклонника немедленно покинуть зал.

«Стоп! Выйдите из зала! Я верну вам деньги за билет — уйди отсюда! Или это издевательство какое-то, или это хамство. Ты сидишь и улыбаешься, а здесь люди пришли. Если ты нелюдь, то пойди вон отсюда или веди себя по-человечески. Ты меня услышал? Или я тебя порву на клочки, понял?» — говорит Королев зрителю.

Очевидцы рассказали журналистам, что шансонье вел себя агрессивно все выступление: он пнул синтезатор клавишника, а позднее спустился в зал и нахально навалился на одну из поклонниц. Выдворенные из зала зрители рассказали, что денег за концерт им все-таки не вернули.

Ранее скандал разгорелся из-за заявлений бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который сообщил, что в 80-х годах все молодые артисты пробивали себе путь на сцену через постель. По его словам, продюсеры получали с концертов лишь 10% своего дохода, остальные деньги шли «как раз от эскорта». Конкретных имен он называть не стал, отметив, что сегодня эти певицы стали заслуженными артистками РФ. По его словам, не было таких исполнителей, кто отказывался от эскорта.

Комментируя слова Разина, музыкальный критик Сергей Соседов отметил, что подобные заявления поднимают рейтинги тому, кто их сделал. Он предположил, что певицы, о которых говорит продюсер, его «обижали», но, скорее всего, у него все же есть основания делать подобные утверждения.