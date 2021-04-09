Привиться «Спутником V» хотят больше половины жителей Германии

Берлин, 9 апреля. Более половины жителей Германии готовы привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Об этом со ссылкой на исследование Yougov сообщает издание Handelsblatt.

По данным СМИ, 55% участников исследования заявили о готовности привиться российской вакциной, когда препарат будет зарегистрирован в ЕС. Отказались бы от такой возможности 19% опрошенных, 14% респондентов не определились. О нежелании прививаться вообще заявили 12% участников опроса. Подробности о времени проведения исследования, числе участников и погрешности издание не приводит.

Ранее сообщалось, что Бразилия может одобрить применение российской вакцины «Спутник V» в течение ближайших нескольких дней. По словам председателя Палаты Бразилия — Россия по торговле, промышленности и туризму Жилберту Рамоса, отдельные регионы и муниципалитеты очень заинтересованы в поставках «Спутника V» в связи с высокой доказанной эффективностью вакцины.