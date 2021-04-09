Врач рассказала, как есть и не набирать килограммы

Москва, 9 апреля. Врач-гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная поделилась рекомендациями о том, как есть и не набирать лишнего веса.

Она заявила в эфире радио Sputnik, что на появление нежелательного веса влияют не только качество и количество потребляемых продуктов. Также важно, в какой обстановке это происходит. Так, быстрее толстеют люди, которые во время еды отвлекаются на внешние раздражители.

Эксперт рекомендует принимать пищу в расслабленном состоянии. По ее словам, не нужно в этот момент смотреть телевизор или слушать музыку — важно получать вкусовые ощущения и наслаждаться качеством еды.

Диетолог рекомендует не есть стоя или на бегу. В таких условиях люди плохо прожевывают пищу и глотают крупные куски, что повышает нагрузку на желудочно-кишечный тракт. Кроме того, перекусы на ходу часто приводят к перееданию.

Ранее стало известно, что американец прославился в TikTok, издеваясь над посетителями McDonald's. Компания уже проводит расследование.