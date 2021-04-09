Стою на паперти: Собчак саркастично ответила на слухи о нехватке денег

Москва, 9 апреля. Телеведущая Ксения Собчак жестко отреагировала на публикацию СМИ о возможных проблемах с финансами в ее семье. С иронией телезвезда попросила перевести ей пожертвования.

Пару дней назад портал KP.RU сообщил, что в элитном поселке на Рублевке Собчак начала строить второй дом. Особняк должен был быть двухэтажным, однако из-за неровностей участка пришлось соорудить еще и цокольный этаж. Эксперты оценили стоимость недвижимости в 40 млн рублей.

Однако строители рассказали порталу, что планируемое еще прошлым летом новоселье откладывается, поскольку строительство остановилось. Второй этаж и веранда все еще остаются не достроенными. Промоутеры сообщили, что у Собчак «нет свободных средств», поэтому ей приходится браться за любой скандал, вроде интервью со скопинским маньяком. Эксперты добавили, что телеведущая не отказывается от рекламы в Instagram, ставшим основным каналом дохода звезды.

«Моя ты курочка, моя ты нежная, какую замечательную статью ты наклепала», — отреагировала на материал Собчак в своем Telegram-канале.

Телеведущая не без сарказма шутит, что хоть кто-то понял, что она «бедная церковная мышь, прокутившая родительское наследство и арендующая хрустальные гриндерсы, чтобы пустить всем бриллиантовую пыль в глаза».