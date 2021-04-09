Чтобы спасти семью от долгов, американка начала продавать интимные фото

Вашингтон, 9 апреля. Жительница США Брук Шуенеман решилась на продажу своих интимных снимков, чтобы рассчитаться с долгами.

Шуенеман родила дочку в 2019 году, однако семья столкнулась с финансовыми трудностями: ни у нее, ни у ее супруга не было стабильного дохода. Ситуацию осложнила пандемия коронавируса, и пара накопила серьезные долги. Как сообщает «Лента.ру», кредиторам нужно было быстро вернуть более 30 тыс. долларов (2,3 млн рублей).

Тогда супругу пришла идея, что Брук поможет семье, если зарегистрируется на сайте по продаже интим-фото OnlyFans.

С сентября прошлого года Брук публикует на портале снимки своих ног. За первый месяц она смогла заработать около 1,5 тыс. долларов (115 тыс. рублей). «Заработка» хватило на оплату аренды жилья.

Вдохновленная успехом на OnlyFans, девушка начала также выкладывать ASMR-ролики на YouTube. За год ее гонорары на нескольких социальных платформах составили 50 тыс. долларов (3,8 млн рублей).

Недавно стало известно, что заработать на OnlyFans смогла бывшая участница телепроекта «Дом-2» Марина Мексика. Она получала деньги на платных подписках. По слухам, чистой обнаженки в профиле девушки нет, и доход на платформе у нее не самый высокий. В связи с этим экс-участница «Дома-2» стала искать покупателя на свои откровенные снимки.